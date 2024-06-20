Москва, 20 июня, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве мужчины на западе Москвы 6 июня, который оказал сопротивление и был ранен при задержании, вышел из комы, сообщает 20 июня «Газета.Ru» со ссылкой на источник.

Михаил Терещенко/ТАСС

«Подозреваемый в убийстве скейтера в Москве вышел из комы», — пишет издание.

Как передавало ИА Регнум, днём 6 июня на улице Свиридова на западе Москвы мужчина открыл огонь из автомата по прохожему, пострадавший скончался на месте. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент преследования мужчины убийцей от дома до стройки. Также на кадрах видно, что после того, как неизвестный ранил свою жертву, он вернулся и добил пострадавшего ещё несколькими выстрелами в голову.

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В Москве был объявлен план «Перехват». Позднее стало известно, что убийца задержан, он оказал сопротивление правоохранителям и при задержании был ранен. Предполагаемый преступник — 36-летний мужчина. Он 15 раз выстрелил в сотрудников ГАИ при задержании.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.