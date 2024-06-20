Москва, 20 июня, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Московские власти в рамках программ реновации и «Мой район» стремятся максимально преобразовать бывшие промышленные территории в современные зеленые оазисы для жизни, работы, спорта и отдыха. Одним из таких районов стал Нижегородский. Локация набирает обороты благодаря грамотному преобразованию и вместе с тем сохранению баланса между прошлым и будущим.

Бизнес-центр класса А N’ICE TOWER

До реновации здесь было мало зелени и много промышленных зон. В ходе реновации убрали заводы, сохранили исторические места района, озеленили территории, построили новые дома, офисы и объекты социальной инфраструктуры. Например, бывшая промзона «Грайвороновская» и Микояновский мясокомбинат уступили место жилым кварталам, обеспечив десятки тысяч людей жильём. Этот шаг также помог создать более благоприятную экологическую обстановку в районе.

Нижегородский район обладает богатой историей. Он известен своими ансамблями храмовой архитектуры XVIII–XIX веков: например, Покровский собор в Рогожской слободе, который считается главным в Русской православной старообрядческой церкви, храм святителя Николая Мирликийского, храм Живоначальной Троицы в Карачарове.

Кроме культурных объектов, в Нижегородском районе расположены знаковые объекты спортивной инфраструктуры, в частности школа олимпийского резерва №23, чьи воспитанники становились олимпийскими призерами и победителями чемпионата мира по плаванию, и клуб единоборств «Легенда». Он стал известен благодаря подготовке бойцов по кулачным боям и взлету поп-ММА как жанра единоборств.

В ближайшее время район пополнится еще одним центром притяжения для тех, кто уважает спорт. В проект войдут комплекс апартаментов бизнес-класса N’ICE LOFT и бизнес-центр класса А N’ICE TOWER. Территория задумана как город в городе — современные офисы будут совсем рядом с удобными апартаментами, ледовым комплексом, спортивными площадками, детскими садами, магазинами, школой, кофейнями и сервисами в шаговой доступности.

Нижегородский район все увереннее завоевывает симпатии потенциальных работодателей, жителей и инвесторов. Там открылись станция метро «Нижегородская» и крупнейший в Европе одноименный транспортно-пересадочный узел, который соединяет линии подземки, МЦК и железной дороги. После запуска МЦД-2 на автомобильных навигаторах стало больше «зеленых» маршрутов.

Вместе с развитием транспортных артерий и социальной инфраструктуры Нижегородский район наращивает и инвестиционную привлекательность. Несмотря на рост цен, сюда еще не поздно зайти как с бизнесом, так и с покупкой жилья.