Москва, 20 июня, 2024, 15:55 — ИА Регнум. На текущий момент во введенных в эксплуатацию и строящихся жилых комплексах группы «Аквилон» в двух столицах представлено почти 51,3 тыс. кв. м объектов «детской» инфраструктуры, которые федеральный девелопер возводит самостоятельно на собственные средства: муниципальные школы, детские сады, развивающие пространства «Аквилон KIDS». Суммарно все образовательные учреждения рассчитаны на 2485 воспитанников и учеников.

Пресс-служба группы «Аквилон Москва» Проект INDY Towers

«Забота о детях и их гармоничном развитии — одна из основополагающих ценностей компании. Мы стремимся сделать наши проекты максимально комфортными для подрастающего поколения, поэтому строим не только привычные социальные объекты и применяем стандартные решения, как детские площадки во дворах, но и собственные ноу-хау. Клиенты уже по достоинству оценили и активно используют детские клубы «Аквилон KIDS», которые мы полностью оборудуем и безвозмездно передаем в собственность резидентов. По обратной связи от жителей мы видим, что эти пространства стали важными центрами формирования соседских комьюнити», — отметил Дмитрий Рогатых, генеральный директор группы «Аквилон Москва».

Общая площадь «Аквилон KIDS» в жилых комплексах группы «Аквилон» в двух столицах сейчас составляет более 705 кв. м. В Москве детские развивающие пространства реализованы в жилом комплексе «Аквилон PARK» и появятся также во всех строящихся проектах: «Аквилон BESIDE», «Аквилон BESIDE 2.0», «Аквилон Митино» и INDY Towers. В Санкт-Петербурге самый большой «Аквилон KIDS» на сегодняшний день реализован в жилом комплексе «FoRest Аквилон».

Наиболее масштабный социальный объект в текущем московском портфеле федерального девелопера — муниципальная школа площадью более 13,3 тыс. кв. м на 825 учеников в составе жилого комплекса «Аквилон BESIDE 2.0». Свидетельство об утверждении АГР на учебный корпус группа «Аквилон» получила в декабре 2023 г. Девелопер оборудует в здании современные учебные классы, IT-полигон и робокабинеты, медицинский блок, многофункциональные спортзалы и многое другое. Во внутреннем дворе школы расположатся спортивные и игровые площадки на почти 5,5 тыс. кв. м. Озеленение составит 3,8 тыс. кв. м.

В проекте «Аквилон Митино» также строится коммерческий детский сад площадью свыше 1,9 тыс. кв. м на 90 малышей. В рамках реализации стратегии «разумного девелопмента» группа «Аквилон» создаст в образовательном учреждении безбарьерную среду для всестороннего развития детей. В здании предусмотрены помещения для четырех групп дневного пребывания, спортивный и музыкальные залы, пространства для кружковых занятий, медицинский блок и кабинет психолога.

В Санкт-Петербурге сегодня компания возводит сразу пять детских садов и одну школу на почти 30,7 тыс. кв. м, которые по завершении строительства передаст городу. Всего их смогут посещать 1295 воспитанников и учеников. В завершенных проектах группы «Аквилон» в Северной столице построено три детских сада общей площадью около 6,5 тыс. кв. м на 275 детей.

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Группа «Аквилон» работает на российском строительном рынке с 2003 г. За 20 лет компания построила и сдала точно в срок более 200 объектов недвижимости общей площадью свыше двух млн кв. м: жилые дома, детские сады и школы, многофункциональные торгово-развлекательные центры, офисные и гостиничные комплексы. Основной бизнес федерального девелопера сконцентрирован в пяти регионах страны: Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Архангельск и Северодвинск. Группа «Аквилон» входит в ТОП-20 крупнейших застройщиков страны, по данным Единого ресурса застройщиков.

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