Москва, 20 июня, 2024, 14:59 — ИА Регнум. В Москве рэпер набрал кредитов и заключил договор с музыкальным каналом MVTV, чтобы стать популярным. Молодой человек отдал более 500 тысяч рублей, чтобы появляться в роликах канала на YouTubе. Через месяц рэпер обратился в полицию, потому что видео с ним набирали всего по 20 просмотров. Об этом ИА Регнум рассказал источник.

Кадр из видео

Рэпер и начинающий боксёр 20-летний Станислав aka Soloreein набрал кредитов и заключил договор с музыкальным телеканалом и медиахолдингом MVTV в надежде, что его раскрутят. Первый договор Станислав заключил 16 апреля 2024 года. Мужчина приехал в офис телеканала на Тверской улице, там ему пообещали продвижение в медийной сфере, раскрутку в социальных сетях и на телевидении. Станиславу условия понравились, и он взял первый кредит на сумму 250 000 рублей на оплату услуги.

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Станислава поставили ведущим прогноза погоды два раза в неделю. Видео с ним стали появляться на YouTubе-канале медиахолдинга. На платформе у телеканала 40 подписчиков, и видео со Станиславом набирали всего по 20 просмотров. При этом у рэпера есть свой собственный YouTubе-канал, куда он выкладывает короткие ролики. На его канале более 6000 и более 3 000 000 просмотров у всех роликов.

«Всего Станислав заключил два кредитных договора на 550 000 рублей. 16 апреля договор на сумму 250 000 рублей и 11 мая договор на сумму 350 000 рублей. На канале MVTV ему обещали продвижение в медийном мире, но, по его словам, условия договора не были соблюдены, и он обратился в полицию», — сообщил источник.

Полиция проводит проверку по заявлению молодого человека.

Станислав два года занимается кикбоксингом и участвует в боях. На его счету десять боёв, восемь из которых закончились победой. Парень также пишет музыку и хочет попасть в шоу-бизнес.