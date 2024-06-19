Екатеринбург, 19 июня, 2024, 11:27 — ИА Регнум. В Екатеринбурге со 2 по 7 августа пройдёт международный кинофестиваль дебютов евразийского континента «Одна шестая». Мероприятие проходит третий год подряд и помогает открывать новые имена и укреплять мост между Европой и Азией.

onesixth.ru В Екатеринбурге пройдёт международный кинофестиваль дебютов Евразии

Идеологом и организатором кинофестиваля выступает Свердловская киностудия. Президент «Одной шестой» — известный режиссер, президент гильдии неигрового кино Евгений Григорьев, а программный директор — кинокритик Егор Москвин.

В этом году кинопоказы будут проходить на нескольких площадках в центре города. Картины будут представлены в шести основных и трёх специальных номинациях.

В прошлом году на фестивале было представлено 49 фильмов из России, Шри-Ланки, Бельгии, Австрии, Швейцарии, Китая, Израиля, Франции. Показы посетили более 8,4 тысяч зрителей. В этом году ожидается, что их количество превысит 10 тысяч.