Москва, 18 июня, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Боец СВО Александр Глазов дал интервью члену СПЧ, главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой и рассказал о жизни на передовой и скандале, в которой попал в апреле этого года.

ИА Регнум Боец СВО Александр Глазов

Глазов известен не только как проявивший мужество в зоне проведения спецоперации боец, но и как человек, осуждённый за склонение детей к суициду в интернете. Весной этого года в Сети возник резонанс из-за того, что бвыший участник ЧВК «Вагнер» поучаствовал в «Уроке мужества» в одной из школ. Несмотря на то, что урок прошёл ещё в 2023 году, недовольство среди некоторых граждан возникло только в апреле этого года.

В беседе с Мариной Ахмедовой бывший боец рассказал, что решил отправиться на СВО, чтобы «смыть кровью» свою вину. Глазов участвовал в штурме Артёмовска и даже получил за это медаль. По словам экс-военного, идти на штурм никогда не просто. Некоторые его сослуживцы совсем не имели боевого опыта.

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«У нас были ребята, которые до этого и в армии не служили. На словах воевать легко, а не деле — тяжело. Это же сразу видно, служил человек в армии или нет. Например, у него пальцы дрожат или глаза бегают. А вообще, любой человек чего-то боится, испытывает шок», — рассказал он.

По словам Александра Глазова, каждый находит для себя в чём-то силу, чтобы двигаться вперёд. Например сам он справлялся со страхом с помощью детских песен.

«Я просто песенки пел. Иногда мысленно, иногда вслух. Детские. Например, из мультика про енота: «От улыбки хмурый день светлей». Когда её пел, страх сразу уходил. Мне это помогало. В стрессовой ситуации нужно думать о чём-нибудь приятном. Я даже некоторым бойцам говорил, что нужно спеть песенку, и всё пройдет», — добавил боец.

Полное интервью смотрите и читайте на сайтеИА Регнум.