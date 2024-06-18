Политолог оценил последствия кадровых перестановок в Министерстве обороны
Политолог Баширов прокомментировал кадровые перестановки в Минобороны
Москва, 18 июня, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Кадровые перестановки в Министерстве обороны важны, были ожидаемы и тщательно обдуманы, заявил ИА Регнум политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.
Накануне, 17 июня, президент РФ Владимир Путин назначил на должность первого замглавы оборонного ведомства Леонида Горнина. На посты заместителей министра были назначены Павел Фрадков и Анна Цивилёва.
Министр обороны Андрей Белоусов в этот же день провел встречу с освобождёнными замами — Русланом Цаликовым, Николаем Панковым, Павлом Поповым и Татьяной Шевцовой. он поблагодарил их за многолетнюю ответственную работу и пожелал им успеха в дальнейшей деятельности.
Как объяснил Марат Баширов, после смены министр обороны следовало ожидать и появления новых людей в ведомстве. При этом выбор властей пал на опытных и грамотных управленцев с большим опытом работы.
Так, известно, что Леонид Горнин, ранее работавший замминистра финансов и отвечавший за бюджетную политику в сфере государственной военной и правоохранительной службы и гособоронзаказа, будет курировать комплекс вопросов финобеспечения Вооружённых сил РФ. Его задачами в Минобороны назвали повышение прозрачности финансовых потоков и обеспечение эффективного расходования средств.
Павел Фрадков ранее занимал должности в Росимуществе и Управделами президента. В Минобороны в его сферу ответственности войдут вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, а также строительства объектов для нужд ведомства и народного хозяйства.
Анна Цивилева будет отвечать за организацию социального и жилищного обеспечения военнослужащих, «трансформацию и выведение всех связанных с этим процессов в военном ведомстве на новый качественный уровень, где в центре находится человек».
«Цивилева уже имеет опыт решения вопросов в рамках руководства фондом «Защитники Отечества» и помощи нашим солдатам… Главная задача новых лиц в Минобороны повышение эффективности. Перемены не должны сказаться на ходе СВО, и, думаю, опасения некоторых по этому поводу весьма условны, так как все назначенные грамотные специалисты, а президент тщательно обдумывает назначения. Хотелось бы пожелать им успеха на новых постах», — сказал эксперт.
Кадровые перестановки в Минобороны начались 12 мая, когда президент подписал указ об освобождении Сергея Шойгу от должности министра и назначении его на пост секретаря Совбеза РФ. Одновременно глава государства внёс кандидатуру Андрея Белоусова на пост главы военного ведомства, а 14 мая Белоусов был утверждён в этой должности.