Москва, 18 июня, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Кадровые перестановки в Министерстве обороны важны, были ожидаемы и тщательно обдуманы, заявил ИА Регнум политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Накануне, 17 июня, президент РФ Владимир Путин назначил на должность первого замглавы оборонного ведомства Леонида Горнина. На посты заместителей министра были назначены Павел Фрадков и Анна Цивилёва.

Министр обороны Андрей Белоусов в этот же день провел встречу с освобождёнными замами — Русланом Цаликовым, Николаем Панковым, Павлом Поповым и Татьяной Шевцовой. он поблагодарил их за многолетнюю ответственную работу и пожелал им успеха в дальнейшей деятельности.

Как объяснил Марат Баширов, после смены министр обороны следовало ожидать и появления новых людей в ведомстве. При этом выбор властей пал на опытных и грамотных управленцев с большим опытом работы.

Так, известно, что Леонид Горнин, ранее работавший замминистра финансов и отвечавший за бюджетную политику в сфере государственной военной и правоохранительной службы и гособоронзаказа, будет курировать комплекс вопросов финобеспечения Вооружённых сил РФ. Его задачами в Минобороны назвали повышение прозрачности финансовых потоков и обеспечение эффективного расходования средств.

Павел Фрадков ранее занимал должности в Росимуществе и Управделами президента. В Минобороны в его сферу ответственности войдут вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, а также строительства объектов для нужд ведомства и народного хозяйства.

Анна Цивилева будет отвечать за организацию социального и жилищного обеспечения военнослужащих, «трансформацию и выведение всех связанных с этим процессов в военном ведомстве на новый качественный уровень, где в центре находится человек».

«Цивилева уже имеет опыт решения вопросов в рамках руководства фондом «Защитники Отечества» и помощи нашим солдатам… Главная задача новых лиц в Минобороны повышение эффективности. Перемены не должны сказаться на ходе СВО, и, думаю, опасения некоторых по этому поводу весьма условны, так как все назначенные грамотные специалисты, а президент тщательно обдумывает назначения. Хотелось бы пожелать им успеха на новых постах», — сказал эксперт.

Кадровые перестановки в Минобороны начались 12 мая, когда президент подписал указ об освобождении Сергея Шойгу от должности министра и назначении его на пост секретаря Совбеза РФ. Одновременно глава государства внёс кандидатуру Андрея Белоусова на пост главы военного ведомства, а 14 мая Белоусов был утверждён в этой должности.