Рязань, 18 июня, 2024, 10:14 — ИА Регнум. Четыре автомобиля столкнулись на федеральной трассе в Рязанской области. В результате восемь человек погибли, ещё 13 получили травмы, сообщает 18 июня Telegram-канал «112».

ДТП случилось в Шиловском районе. На участке трассы М-5 «Урал» столкнулись микроавтобус, один легковой и два грузовых автомобиля.

Пострадавших экстренно доставили в Шиловский медцентр, среди них трое детей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пять автомобилей столкнулись на 37-м километре Московской кольцевой автодороги.