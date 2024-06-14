Москва, 14 июня, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Три человека погибли и шестеро пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Марий Эл. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Днем 14 июня в Звениговском районе на 19–20-м км федеральной автодороги «Вятка» произошло столкновение иномарки и пассажирского автобуса. По предварительным данным, три человека погибли, шестеро получили травмы различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день минивэн сбил девять человек на тротуаре в Благовещенске. Погибли три человека, среди которых двое несовершеннолетних. Ещё семеро были госпитализированы. По предварительным данным, 59-летний водитель авто был сильно пьян. В настоящее время он задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.