Берлин, 17 июня, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Немецкая полиция тайком завозит нелегальных мигрантов в Польшу, передаёт Dziennik. pl.

Patrick Pleul/Global Look Press

По данным издания, накануне на западе страны произошёл инцидент. Машина немецкой полиции пересекла пограничный переход в Осинове-Дольном, и уже на польской стороне оставила семью мигрантов с Ближнего Востока

«Когда полицейская машина отъехала, оставшиеся люди приставали к прохожим и направились к одному из крупных дискаунтеров. Вскоре на место происшествия прибыли полицейские и пограничники, но группы людей с Ближнего Востока там уже не было. Была проведена проверка прилегающих территорий, однако пока это не принесло результатов», — рассказал читатель издания.

Сложившеюся ситуацию прокомментировал заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Чеслав Мрочек. Он отметил, что вывоз мигрантов в страну был личной инициативой конкретных немецких полицейских.

«Это было действие вне процедур, и, конечно, так действовать нельзя. Польша не потерпит подобных действий», — сказал он в интервью польскому агентству PAP.

Ранее ИА Регнум сообщало, что польские силовики переместили на территорию Белоруссии тело беженца через калитку для животных в заграждении. Труп нашли в нескольких метрах от польского погранзабора.

В декабре 2023 года в Польше призвали ужесточить миграционную политику из-за событий на Ближнем Востоке. Руководитель фракции «Конфедерация» в сейме Польши Кшиштоф Босак заявил, что люди, не принадлежащие к их культурному кругу, не могут оставаться жить в стране.