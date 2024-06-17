Сочи, Краснодарский край, 17 июня, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Вице-губернатора Краснодарского края Андрея Прошунина назначили исполняющим обязанности главы Сочи, сообщила 17 июня пресс-служба администрации региона на своём сайте.

Администрация города Сочи Андрей Прошунин

«Андрей Прошунин приступил к исполнению обязанностей главы Сочи. Он назначен первым заместителем мэра города-курорта», — сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на планерном совещании в мэрии Сочи вице-губернатор Александр Топалов обозначил первоочередные задачи, которые предстоит решить Прошунину на новом посту. В частности, это вопросы, связанные со строительством и ремонтом очистных сооружений города, реконструкцией ливневой канализации, сетей водоснабжения и водоотведения. Также ему предстоит заняться устранением инфраструктурных ограничений.

С декабря 2020 года Прошунин был заместителем и первым замминистра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края. С декабря 2021 года назначен на должность министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края. 5 декабря 2022 года Прошунин стал вице-губернатором, курирующим министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, департамент государственного регулирования тарифов.

Как передавало ИА Регнум, 14 мая мэр Сочи Алексей Копайгородский решил уйти в отставку. С соответствующей просьбой он обратился к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Мэр покинул свой пост в связи с переходом на новую работу.