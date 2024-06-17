Москва, 17 июня, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Полиция в Московской области разыскивает ветеринара, из-за которого умерла шиншилла. Помимо шиншиллы у правоохранителей на руках десятки заявлений владельцев других домашних животных, пострадавших от рук специалиста. Хозяйка шиншиллы рассказала ИА Регнум, как ветеринар подошёл к лечению её питомца по имени Атлас.

ИА Регнум

Вечером 17 марта шиншилле стало плохо, у зверька начались судороги. Один приступ следовал за другим. Хозяйка питомца, 28-летняя Владлена, обзванивала клиники, но у всех рабочий день уже закончился.

«Я наткнулась на сайт кот и пёс.рф и позвонила. Я уточнила, что нужен именно ратолог (ветеринарный врач узкого профиля, который специализируется на лечении представителей отряда грызунов). Нам сказали, что есть такой специалист, он к вам приедет. Я попросила номер телефона врача, чтобы с ним связаться, нам ни в какую его не давали. Объяснили высокой занятостью специалиста и пообещали, что он сам скоро позвонит. По телефону даже имени врача не назвали», — вспоминает девушка.

Атласу на глазах становилось всё хуже. Через какое-то время Владлене позвонил мужчина, который представился ветеринарным врачом Мурадовым Александром. Специалист уточнил адрес и вскоре приехал.

«То, что происходило с Атласом, было ужасно. Ветеринар представился ратологом с 15-летним стажем. Вёл себя уверенно и сказал, что у Атласа инсульт и нужно делать капельницу, которая будет стоить 12 000 рублей», — говорит Владлена.

ИА Регнум

Хозяйка шиншиллы стала обращать внимание на странности в поведении специалиста.

«Он не был аккуратным, вёл себя как будто с большим животным. Катетер для капельницы поставил не в вену, а куда-то в спину. Только потом ко мне пришло осознание, что человек выдавал себя не за того, кем он является. Выставил нам счёт на 32 000 рублей и уехал», — возмущается девушка.

По словам Владлены, мужчина будто старался не оставлять следов своего присутствия в квартире: забрал с собой все ампулы и другие упаковки из-под препаратов, и даже на словах не объяснил, какие лекарства вводил животному. Он отдал девушке лишь акт оказания платных ветеринарных услуг и товарный чек. Оба документа не были оформлены должным образом: не имели номеров, реквизитов юридического лица или ИП, и не имели никакой информации о самом ветеринаре. Уезжая, мужчина пообещал быть с хозяйкой Атласа на связи и дал благоприятный прогноз лечения шиншиллы. Но вскоре перестал выходить на связь.

«В час ночи, примерно через 2 часа, после того, как он уехал, Атласу стало хуже. Я сразу стала ему звонить, писать, но он не отвечал. Потом в 3 часа снова начались судороги, я снова стала писать ему, он ответил, что был на операции занят. Он обещал, что скоро ему должно стать лучше. Но через некоторое время Атлас умер. Я написала об этом ветеринару и потребовала предоставить реквизиты клиники, в которой он работает, чтобы обратиться к руководству. После этого он меня заблокировал, сейчас его номер недоступен», — объяснила девушка.

Владлена пыталась самостоятельно выйти на администрацию ветеринарной лечебницы, к которой причастен ветеринар и стала изучать информацию в сети. Вскоре девушка поняла, что стала одной из многочисленных жертв ветеринаров-мошенников.

«Только потом, придя в себя, я посмотрела, у них на этом сайте нет ни юридического адреса, ни ИНН, ни ИП, ничего. То есть просто такая страничка где указан телефон, и стоимость оказание услуг», — говорит Владлена.

Тело питомца хозяйка отнесла в другую ветеринарную клинику для посмертного заключения. Специалисты провели исследования и пришли к выводу, что животному поставили неверный диагноз.

«Мне сказали, что у него был не инсульт, а сердечный приступ (инфаркт) и отёк лёгкого. Ветеринары не смогли провести полную оценку правильности применения препаратов, так как Мурадов не сообщил мне, в каких дозах он вводил препараты, а те, которые он выписал для самостоятельного лечения, по большей части гомеопатические», — объясняет девушка.

Хозяйка Атласа обратилась в полицию с заявлением. В МВД сказали, что на этого врача у них есть целая папка обращений. Полиция проводит проверку по факту мошеннических действий и ненадлежащем оказании услуг, повлекших смерть питомца.

Журналисты ИА Регнум изучили множество отзывов о ветеринаре Александре Мурадове. По данным из открытых источников, мужчина около 5 лет работает то в Москве, то в Санкт-Петербурге. Он выезжает на экстренные вызовы в качестве ветеринара. Оказание услуг происходит примерно по одному и тому же сценарию. Часто животные погибают. Ветеринар предлагает услугу кремации, забирает труп питомца и пропадает.

«Мы вызвали врача на дом для нашего кота. Пока доктор ехал, наш кот скончался. Приехав, врач не представился, узнав, что нам нужна услуга кремации с последующим возвратом праха, он просто с потолка назвал сумму в 15 тысяч рублей. Нам не предоставили никаких чеков, никаких договоров и прочих бумаг, подтверждающих факт передачи денег и тела. Обещали в течение 10 дней передать прах. Потом только мы узнали, что это человек забирает деньги и тела животных и выбрасывает их, не кремируя! Врач на звонки не отвечает, заблокировал наши номера», — говорится в одном из отзывов.

Подобный случай далеко не единственный. В начале 2020 года недалеко от Щёлковского шоссе в лесу обнаружили более 10 трупов породистых домашних собак. Все они были завёрнуты в разные одеяла и пледы. У некоторых волонтёры смогли обнаружить чипы и связаться с хозяевами по указанным контактам. Владельцы собак подтвердили, что их собаки скончались ещё в октябре–декабре 2019 года, после чего они обращались к Мурадову за помощью в оказании услуг кремации. Известно, что в 2018 году Александр Мурадов зарегистрировал на себя ИП по профилю ветеринарии. Оно ликвидировано 11 ноября 2023 года. На каких основаниях мужчина продолжает деятельность, сейчас неизвестно.

«Нас целое сообщество, очень много людей. Некоторые обращались в полицию, но полиция не находила состава преступления. Я тоже пострадавшая, 15 марта подала заявление. Этот человек приезжал на вызов, когда моему коту нужна была срочная помощь, за свои услуги затребовал необоснованно высокую цену — 21 500 рублей. Не могу вернуть деньги до сих пор. Полиция ответа пока не дала. А Мурадов продолжает оставаться на свободе, обманывать людей и убивать животных», — рассказала Екатерина.

По многочисленным жалобам пострадавших об этом ветеринаре сняли несколько телепередач. Но даже широкая огласка пока не смогла повлиять на ситуацию.