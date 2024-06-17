Москва, 17 июня, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Спецпроект «Цифровые технологии Москвы: к 30-летию Рунета» запустили на сайте павильона «Умный город» на ВДНХ. По словам заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной, он дополняет одноимённую офлайн-экспозицию.

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Новый спецпроект рассказывает о создании ключевых ИТ-решений и их развитии.

«Пользователи увидят интерактивную временную ленту, на ней в хронологическом порядке расположено почти 40 цифровых сервисов», — подчеркнула она.

Посетители сайта спецпроекта узнаю о том, какие возможности появились благодаря запуску портала «Наш город» и Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), а также увидят первую версию портала mos.ru. Кроме того, там представлена информация о проекте «Активный гражданин» и о первом столичном мобильном приложении.

Как сообщало ИА Регнум, цифровизация позволила москвичам избежать необходимости предоставлять более 522 млн справок и выписок. По словам заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной, это стало возможным благодаря работе базового регистра — городской системе межведомственного электронного взаимодействия, которая обеспечивает органам власти доступ к сотням видов документов, необходимых для оказания госуслуг.