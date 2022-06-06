Москва, 6 июня, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Благодаря цифровизации москвичам не пришлось предоставлять свыше полумиллиарда справок и выписок. Об этом 6 июня сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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По её словам, в Москве исполнилось 11 лет базовому регистру — городской системе межведомственного электронного взаимодействия, которая обеспечивает органам власти доступ к сотням видов документов, необходимых для оказания госуслуг. Её работа позволила жителям города избежать необходимости предоставлять свыше 522 млн справок.

«Базовый регистр упрощает взаимодействие между ведомствами и, как следствие, повышает эффективность госуправления. Сегодня там доступно больше 400 видов документов. Очевидны преимущества этой системы и для москвичей. За 11 лет работы регистра горожанам не понадобилось предоставлять полмиллиарда справок и выписок», — сказала Сергунина.