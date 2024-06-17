Мурманск, 17 июня, 2024, 08:12 — ИА Регнум. В Мурманской области при крушении гидроплана погиб пилот, его тело извлекли водолазы, сообщили 17 июня в региональном главном управлении МЧС.

МЧС России

«В настоящее время спасателями тело пилота извлечено на берег», — сообщили в ведомстве.

Одномоторный гидроплан «Орион-11» потерпел крушение в ночь на 17 июня в районе посёлка Тик-Губа на озере Имандра, взлёт был несанкционированным. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как передавало ИА Регнум, 10 июня на территории Яшкульского района Республики Калмыкия упал легкомоторный самолёт. После инцидента Астраханская транспортная прокуратура по поручению Южной транспортной прокуратуры организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полётов.