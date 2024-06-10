Элиста, 10 июня, 2024, 09:02 — ИА Регнум. На территории Яшкульского района Республики Калмыкия упал легкомоторный самолёт, по этому факту начали проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Об этом 10 июня сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Южная транспортная прокуратура

«Сегодня, 10 июня 2024 года, в Яшкульском районе Республики Калмыкия произошло падение легкомоторного самолёта», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что после инцидента Астраханская транспортная прокуратура по поручению Южной транспортной прокуратуры организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полётов.

В пресс-службе добавили, что по итогам проверки рассмотрят вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

Как сообщало ИА Регнум, в марте в Магаданской области разбился вертолёт Ми-8 с рабочими рудника. Воздушное судно компании «Дальнереченск Авиа» перевозило 20 рабочих одного из рудников на Колыме.

Позднее в этот же день стало известно, что во время жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Магаданской области один человек погиб и ещё двое пострадали. Трагический инцидент произошёл у сопки Кварцевая в Северо-Эвенском районе Колымы.

Дальневосточная транспортная прокуратура 14 марта возбудила по этому факту уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. Отмечалось, что, по предварительной информации, причиной происшествия могла оказаться неисправность двигателя.