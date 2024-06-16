Стокгольм, 17 июня, 2024, 02:07 — ИА Регнум. Россия, Китай, Соединённые Штаты и ещё шесть государств, обладающих ядерными вооружениями, продолжили модернизировать свои ядерные арсеналы, увеличив при этом количество боеголовок, находящихся в боеготовности. Об этом 17 июля сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие США

«Девять государств, обладающих ядерным оружием, — США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль — продолжили модернизацию своих ядерных арсеналов», — говорится в материале.

Отмечается, что в 2023 году, несмотря на снижение общего числа ядерных боеголовок, наблюдался рост числа ядерных боеголовок в состоянии боеготовности.

Согласно исследованию, на начало 2024 года девять государств обладали в общей сложности 12 121 ядерной боеголовкой, из которых около 9,5 тысяч находились на военных складах для потенциального использования. В состоянии повышенной боеготовности на баллистических ракетах находились около 2,1 тысяч боеголовок. Предполагается, что впервые свои ядерные боеголовки в состояние повышенной боеготовности привёл Китай.

Как передавало ИА Регнум, в апреле SIPRI зафиксировал исторический рекорд объёма расходов государства на нужды обороны. Согласно отчёту, общие военные расходы в мире в 2023 году достигли 2443 миллиарда долларов, что на 6,8% выше показателей 2022 года. В десятку стран с наибольшими расходами в военной сфере вошли США, Китай, Россия, Индия, Саудовская Аравия, Великобритания, Германия, Украина, Франция и Япония. При этом около половины всех мировых трат на оборону приходятся на Соединённые Штаты ($916 млрд) и КНР ($296 млрд).