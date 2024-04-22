Вашингтон, 22 апреля, 2024, 05:25 — ИА Регнум. Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) зафиксировал исторический рекорд объёма расходов государств на нужды обороны. Соответствующий доклад 22 апреля опубликовал официальный сайт института.

(сс) geralt На военные расходы

«В 2023 году общие военные расходы в мире достигли 2443 миллиардов долларов, увеличившись на 6,8% по сравнению с 2022 годом. Это был самый значительный рост в годовом исчислении с 2009 года», — говорится в пресс-релизе SIPRI.

В десятку стран с наибольшими расходами в военной сфере попали Соединённые Штаты Америки, Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Индия, Саудовская Аравия, Великобритания, Германия, Украина, Франция и Япония.

При этом на США (916 миллиардов долларов) и Китай (296 миллиардов долларов), согласно отчёту, приходится около половины всех мировых трат на оборону. Страны нарастили свои военные траты на 2,3% и 6% соответственно.

По данным института, траты России на оборону в 2023 году выросли на 24% по сравнению с 2022 годом и составили 109 миллиардов долларов. За отчётный период с 2014 года объём военных расходов вырос на 57%.

Как передавало ИА Регнум, 20 апреля председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о создании сил информационной поддержки Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Подразделение создадут на бозе сил стратегической поддержки, созданных в 2015 году для координации усилий в политическом противостоянии и кибербезопасности. По оценкам Bloomberg, изменения в китайских вооружённых силах станут крупнейшей реорганизацией НОАК с 2015 года.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что странам «Большой семёрки» (G70) необходимо потратить по меньшей мере 10 триллионов долларов в течение десяти лет, чтобы провести перевооружение и выйти на уровень оборонных расходов времён холодной войны, когда Запад тратил на военные нужды около 4% от ВВП.