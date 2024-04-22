Мировые расходы на оборону достигли исторического максимума
SIPRI: расходы государств на нужды обороны достигли исторического рекорда
Вашингтон, 22 апреля, 2024, 05:25 — ИА Регнум. Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) зафиксировал исторический рекорд объёма расходов государств на нужды обороны. Соответствующий доклад 22 апреля опубликовал официальный сайт института.
«В 2023 году общие военные расходы в мире достигли 2443 миллиардов долларов, увеличившись на 6,8% по сравнению с 2022 годом. Это был самый значительный рост в годовом исчислении с 2009 года», — говорится в пресс-релизе SIPRI.
В десятку стран с наибольшими расходами в военной сфере попали Соединённые Штаты Америки, Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Индия, Саудовская Аравия, Великобритания, Германия, Украина, Франция и Япония.
При этом на США (916 миллиардов долларов) и Китай (296 миллиардов долларов), согласно отчёту, приходится около половины всех мировых трат на оборону. Страны нарастили свои военные траты на 2,3% и 6% соответственно.
По данным института, траты России на оборону в 2023 году выросли на 24% по сравнению с 2022 годом и составили 109 миллиардов долларов. За отчётный период с 2014 года объём военных расходов вырос на 57%.
Как передавало ИА Регнум, 20 апреля председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о создании сил информационной поддержки Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Подразделение создадут на бозе сил стратегической поддержки, созданных в 2015 году для координации усилий в политическом противостоянии и кибербезопасности. По оценкам Bloomberg, изменения в китайских вооружённых силах станут крупнейшей реорганизацией НОАК с 2015 года.
Ранее издание Bloomberg сообщило, что странам «Большой семёрки» (G70) необходимо потратить по меньшей мере 10 триллионов долларов в течение десяти лет, чтобы провести перевооружение и выйти на уровень оборонных расходов времён холодной войны, когда Запад тратил на военные нужды около 4% от ВВП.