Киев, 16 июня, 2024, 19:30 — ИА Регнум. Подростки в Киеве напали на сотрудника посольства США на Украине, сообщило издание «Страна. ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

TASS/imago/Domenic Aquilina

По информации издания, инцидент произошёл 13 июня в одном из столичных магазинов. Трое 13-летних подростков забрызгали из перцового баллончика темнокожего мужчину 1997 года рождения. Подробностей о нападении нет, но источник назвал причиной нападения «хулиганские побуждения».

Позднее стало известно, что пострадавший является сотрудником службы безопасности посольства США.

По факту происшествия возбудили уголовное дело, материалы следствия направили в ювенальную службу.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года группа украинских подростков напала на польских сверстников в городе Вроцлаве. Видеозапись конфликта опубликовал в социальной сети глава ассоциации «Бещадская национальная инициатива». В видеоролике украинские подростки били по лицу одного из своих ровесников-поляков. По словам активиста правой партии «Национальное движение» Веслава Совинского, такие инциденты происходили постоянно, но замалчивались из-за установки налаживать «хорошие отношения» с Украиной.