Варшава, 23 марта, 2023, 04:22 — ИА Регнум. Группа украинских подростков, напавшая на польских сверстников в городе Вроцлаве, вызвала возмущение жителей Польши. Видеозапись конфликта опубликовал 22 марта в социальной сети глава ассоциации «Бещадская национальная инициатива», активист правой партии «Национальное движение» Веслав Совинский.

Цитата из к/ф «Зло». Реж. Микаэль Хофстрём. 2003. Швеция Драка

В видеоролике украинские подростки бьют по лицу одного из своих ровесников-поляков. По словам Совинского, такие инциденты происходят постоянно, но замалчиваются из-за установки налаживать «хорошие отношения» с Украиной.

«Как нация, мы столкнулись с проблемой, которую нельзя заметать под ковер. Такие ситуации встречаются и будут становиться лишь чаще. Пусть только случится трагедия — улица сама будет добиваться справедливости», — указал активист.

По данным властей Польши, в стране находятся около 950 тыс. украинских беженцев. Всего на территории Польши проживают 2,3 млн украинцев. Столкновения и конфликты между украинскими и польскими гражданами стали печальной повседневностью в стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Польше призвали снизить материальную поддержку беженцев, которые прибыли на территорию Польши с Украины.