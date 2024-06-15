Москва, 15 июня, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Кабинет министра распорядился создать российские юрлица для управления Южно-Русским месторождением, следует из постановления.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство РФ

«Создать «Севернефтегазпром», «Газпром ЮРГМ трейдинг», «Газпром ЮРГМ девелопмент», — следует из документа.

Согласно нему, размер установочного капитала «Севернефтегазпрома» составит 39 млн рублей, «Газпром ЮРГМ трейдинг» — 14 млн рублей, а «Газпром ЮРГМ девелопмент» — 40 млн. рублей.

Постановление вступило в силы со дня его официального опубликования, 15 июня.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин поручил создать российские юрлица для управления Южно-Русским и участками ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения в рамках специальных экономических мер. Тогда речь шла о создании «Севернефтегазпрома», «Газпром ЮРГМ девелопмент», «Газпром ЮРГМ трейдинг», «Ачим девелопмент», «Ачим сбыт» и «Ачимгаз».

Южно-Русское месторождение открыли в 1969 году в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Запасы месторождения составляют: газ по категории АВС1+С2 — более 1 трлн куб. м, по категории С2 — 208,9 млрд куб. м, газовый конденсат и нефть — более 50 млн тонн. Порядка 85% всех запасов сосредоточено в сеноманских и туронских пластах, остальные 15% — в нижележащих толщах.