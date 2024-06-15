Киншаса, 15 июня, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Не менее 80 человек пропали без вести в результате аварии судна на реке Ква в Демократической Республике Конго. Об этом сообщил новостной портал Actualite со ссылкой на правительство страны.

TASS / picture alliance / Frans Lanting

Отмечается, что судно вышло во второй половине дня из порта города Муши в Киншасу, на борту был 271 пассажир. В темноте оно наскочило на камни и затонуло около населённого пункта Ледиба.

По информации портала, берега смогли достичь 185 человек, остальных ищут.

Президент страны Феликс Чисекеди поручил правительству провести расследование, установить причину и принять меры, чтобы исключить такие инциденты в будущем.

Как передавало ИА Регнум, 18 мая шедшее под флагом Танзании судно Mohammad-Z затонуло в Чёрном море в 26 морских милях от румынского города Сфынту-Георге. Экипаж состоял из 11 человек, девять из которых — граждане Сирии, ещё двое — Египта. Восемь человек удалось спасти.

Более 90 человек погибли в результате крушения рыболовецкого судна у побережья Мозамбика. Самодельная лодка не была предназначена для перевозки людей. На судне было около 130 человек, оно направлялось к небольшому острову у берегов Мозамбика.