Благовещенск, 14 июня, 2024, 14:54 — ИА Регнум. За рулём минивэна, который на скорости сбил порядка девяти пешеходов в Благовещенске, находился 59-летний Евгений Б. в состоянии алкогольного опьянения, сообщил 14 июня источник ИА Регнум.

Кадр из видео

«Он купил SUZUKI SOLIO 22 дня назад», — сообщил источник.

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Минивэн на большой скорости сбил пешеходов, которые шли по тротуару, в Благовещенске. По факту ДТП возбудят уголовное дело. В минздраве Амурской области уточнили, что три человека погибли, семь пострадали в результате наезда авто на людей в Благовещенске.

Ранее 14 июня школьный автобус с детьми попал в ДТП на автодороге Кемерово — Новокузнецк в Кемеровской области. О пострадавших не сообщали.