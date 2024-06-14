Влетевший на скорости в толпу водитель в Благовещенске был пьян
Благовещенск, 14 июня, 2024, 14:54 — ИА Регнум. За рулём минивэна, который на скорости сбил порядка девяти пешеходов в Благовещенске, находился 59-летний Евгений Б. в состоянии алкогольного опьянения, сообщил 14 июня источник ИА Регнум.
Кадр из видео
«Он купил SUZUKI SOLIO 22 дня назад», — сообщил источник.
Минивэн на большой скорости сбил пешеходов, которые шли по тротуару, в Благовещенске. По факту ДТП возбудят уголовное дело. В минздраве Амурской области уточнили, что три человека погибли, семь пострадали в результате наезда авто на людей в Благовещенске.
Ранее 14 июня школьный автобус с детьми попал в ДТП на автодороге Кемерово — Новокузнецк в Кемеровской области. О пострадавших не сообщали.