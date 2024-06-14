Москва, 14 июня, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Не менее трёх человек погибли, семеро госпитализированы в результате наезда минивэна на пешеходов в Благовещенске, сообщили оперативные службы. В минздраве Амурской области уточнили, что среди погибших двое детей.

Кадр из видео

По данным ИА Регнум, за рулём авто, которое сбило десять человек, был 59-летний Евгений Б. У мужчины наблюдались явные признаки алкогольного опьянения. По данным правоохранителей, машина двигалась со значительным превышением скорости. СМИ указали, что среди погибших и пострадавших подростки от 14 до 16 лет. На месте ДТП работают восемь бригад скорой помощи.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3895548" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

В настоящее время водитель задержан. Губернатор Амурской области сообщил, что вскоре будет возбуждено уголовное дело.