Москва, 14 июня, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Более 10 инвестпроектов на 21 миллиард рублей реализуется сейчас в сельском хозяйстве Ингушетии. Об этом рассказал глава республики Махмуд-Али Калиматов в ходе пленарной сессии-презентации на международной выставке-форуме «Россия».

Пресс-служба главы и правительства Республики Ингушетии Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на международной выставке-форуме «Россия»

Калиматов отметил, что в Ингушетии созданы комфортные условия для бизнеса и инвесторов. По его словам, половина крупных инвестпроектов, реализованных в последние несколько лет, относится именно к агропрому.

В их числе, например, предприятие «Сад-Гигант», где выращивают фрукты, «Агрокомплекс Сунжа», специализирующийся на производстве овощей, птицекомплекс «Южный», тепличный комплекс «Кантышевский» и другие. Эти предприятия увеличивают свою прибыль и объемы производимой продукции, а инвесторы строят вторые очереди производственных объектов, наращивая их мощности.

Глава Ингушетии отметил, что инвесторы получают региональные меры поддержки в виде бюджетных кредитов, льгот по налоговым и арендным платежам. Инвестиционный совет при главе республики, сформированный в марте 2023 года, одобрил пять инвестпроектов в сельскохозяйственной сфере. До конца текущего года компания «Маяк» намерена завершить строительство элеваторного комплекса, рассчитанного на хранение 70 тысяч кубометров зерна в год. Объем инвестиций превышает 340 миллионов рублей. Элеватор будет закупать, хранить и сушить зерно, а также осуществлять его дальнейшую розничную перепродажу.

На 2026 год запланировано строительство в Карабулаке мукомольного комбината мощностью переработки в 100 тонн зерна в сутки. «Агромельпродукт», выступающий в качестве инвестора, планирует направить на это 484,5 миллиона рублей. Компания «Обанхи» в скором времени запустит форелевое хозяйство в Джейрахском районе Ингушетии. Объем его продукции оценивается в 2000 тонн радужной форели в год и 200-300 тонн осетрины. Инвестиции составят 100 миллионов рублей. Проект даст региону 45 рабочих мест.

Пресс-служба главы и правительства Республики Ингушетии Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на международной выставке-форуме «Россия»

В 2025 году в Ингушетии собираются построить первый в стране завод по переработке грецких орехов. Реализация обойдется в 100 миллионов рублей, запуск предприятия позволит создать 50 новых рабочих мест для жителей республики. Завод появится на базе уже существующего орехового сада в селе Берд-Юрт. В 2024 году планируется закончить строительство сити-фермы по производству ягод в селе Яндаре, которая дает 970 тонн клубники в год. Общая стоимость проекта — более 829 миллионов рублей. В республике появится более полусотни новых рабочих мест.

«Мы реанимировали молочный комбинат, приобретено 700 голов крупнорогатого скота. В целях глубокой переработки молока поддержан инвестиционный проект по производству молочных продуктов. Кроме того, поддержаны проекты по выращиванию фундука и орехового сада площадью 600 га, из которых были заброшены 60 гектаров с 50-летними деревьями грецкого ореха, самыми урожайными», — рассказал Махмуд-Али Калиматов.

Как рассказал глава Ингушетии, в регионе реализуется программа «Кадровый потенциал», в рамках которой осуществляется подготовка работников со средним и высшим профессиональным образованием. В программу включены 32 крупных сельхозпредприятия с заявленной потребностью вакансий около 900 человек.