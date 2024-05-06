Москва, 6 мая, 2024, 16:10 — ИА Регнум. В Москве на Международной выставке-форуме «Россия» на стенде Донецкой Народной Республики 9 мая в 12:00 состоится открытие выставки «Русский Стиль: Сталь». Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе проекта.

Пресс-служба Международной выставки-форума «Россиия»

Выставка будет проходить с 7 по 13 мая 2024 года на ВДНХ в павильоне 75 на Международной выставке-форуме «Россия» на стенде Донецкой Народной Республики. Идеологом проекта является художник и философ Антон Беликов, который воюет в составе ВС России под Донецком. Проект «Русский Стиль: Сталь» активно участвует в помощи фронту и тылу, организует благотворительные выставки и аукционы.

«Нам долго казалось, что наши ценности и возможность мирно жить, воспитывать детей, работать, говорить на родном языке — это наше само собой разумеющееся право. Его завоевали для нас наши великие предки. Сейчас наступило время для нас подтвердить это право, время защитить наши ценности и всё то, во что мы верим. Мы сегодняшние в буквальном смысле живём на страницах учебника истории. В этих условиях осмысление происходящего имеет критическую важность. Мы — художники, мы осознаем мир через символы и образы. И этот художественный проект посвящён попытке найти эти символы и образы сегодняшнего дня», — сообщает пресс-служба проекта.

Отмечается, что сталь является материалом войны, символом стойкости. Художникам из разных регионов России были переданы стандартные плиты от армейских бронежилетов, им было предложено серьёзно проанализировать происходящие исторические события через образы.

Уточняется, что в выставке участвуют художники от академиков и лауреатов премий до студентов художественных ВУЗов, от живописцев до графитчиков. Эта выставка является данью глубокого уважения и признательности бойцам на фронте, говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в преддверии 9 Мая активисты движения «Волонтёры Победы» передадут письма с пожеланиями ветеранам Великой Отечественной войны и героям спецоперации в рамках международной акции «Письмо Победы». Добровольцы движения предлагают написать тёплые пожелания для ветеранов Великой Отечественной войны и других локальных конфликтов, в том числе для героев спецоперации. Уже были проведены мероприятия в рамках слёта «Послы Победы», региональных форумов и в образовательных учреждениях. Письма соберут и передадут героям в преддверии 9 мая.

В преддверии Светлой Пасхи активисты «Народного фронта» передали военным на передовую и в пункты временного размещения более 3 тысяч куличей. Перед отправкой куличей защитникам их освятили вместе с клириком Николо-Иоасафовского собора отцом Дмитрием.

Президент Владимир Путин на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» 8 декабря 2023 года заявил, что подвигами участников специальной военной операции гордится вся Россия. Он отметил, что солдаты и офицеры, участвующие в СВО, обладают такой же силой духа, таким же характером, которые на протяжении веков отличали защитников Отечества.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ. Согласно опросу, форум вызвал гордость за свою страну у 97% посетителей международной выставки. Девять из десяти опрошенных сказали, что они узнали на выставке для себя что-то новое. Более половины участников опроса заявили, что выставка превзошла ожидания, которые у них были до посещения.

4 мая стало известно, что Международную выставку-форум «Россия» посетили 12 млн человек. 12-миллионным посетителем стала Ксения Юшкова из Ивановской области. Она приехала на выставку вместе с мужем Павлом и двумя детьми — шестилетним Павлом и четырёхлетним Дмитрием. Семья получила от дирекции выставки и правительства Тульской области сертификат на семейное путешествие «Открой Тульскую область» по знаковым местам региона — Тульскому Кремлю, Казанской набережной и Музейному кварталу.

25 апреля международную выставку-форум «Россия» посетил 11-миллионный гость. Им оказалась жительница Орла Ольга Лутова. Она приехала вместе с супругом Анатолием и двумя дочерями — Соней и Лерой. Представители выставки в торжественной обстановке вручили сертификат на четырёхдневное путешествие в «Изумрудный» Томск. Сертификат вручил лично губернатор Томской области Владимир Мазур.

Юбилейные гости получают подарки и сертификаты на путешествия. 6 апреля выставку «Россия» посетил десятимиллионный гость. Им оказался Константин Панфилов из Ярославля. На выставку он приехал с супругой Екатериной. В качестве подарка они получили от «Дирекции выставки достижений «Россия» и госкорпорации «Росатом» сертификат на путешествие в Мурманск с посещением первого в мире судна с ядерной энергетической установкой — атомного ледокола «Ленин» и одного из универсальных атомных ледоколов ФГУП «Атомфлот».

Путин отметил, что выставка-форум «Россия» пользуется большой популярностью.

По данным организаторов, посещаемость выставки-форума «Россия» побила рекорд. Только в первый день работы её посетили более 190 тысяч человек.

Доцент Финансового университета при правительстве, научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлёв заявил, что россиянам хочется видеть победы своей страны, подтверждение её величия, а международная выставка-форум «Россия» как раз представляет достижения в разных сферах развития, поэтому она так популярна.

Эксперт также отметил, что выставка помогает каждому посетителю совершить полезное мини-путешествие по всей стране, условно заезжая в каждый регион, что на деле очень сложно осуществить в быстрой перспективе.

Ещё одним фактором успеха выставки эксперты назвали её многофункциональность и техническую оснащённость. Практически каждый стенд определённого субъекта России или её крупного предприятия интерактивный — посетители могут не только смотреть на достижения, но и потрогать их, попробовать создать что-то подобное, побывать в виртуальном туре или узнать через роботов. По мнению экспертов, такой современный формат учитывает интересы посетителей разных возрастов.

А политолог, президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков обратил внимание, что выставка «Россия» способна заставить многих посетителей и поностальгировать, поскольку напоминает те выставки достижений народного хозяйства, которые проходили в этой локации ещё во времена СССР.