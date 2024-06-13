Москва, 13 июня, 2024, 20:23 — ИА Регнум. Андрей Гурьев переизбран президентом Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ). Решение принято единогласно в ходе годового собрания членов ассоциации. Президент РАПУ избирается раз в два года, Андрей Гурьев возглавляет ассоциацию с 2016 года.

Phosagro.ru Андрей Гурьев

«Итоги десятилетней трансформации индустрии минеральных удобрений показывают, что наша отрасль обладает многообещающим научно-техническим и производственно-технологическим потенциалом», — заявил вновь избранный глава РАПУ.

Гурьев подчеркнул, что сейчас отрасль минеральных удобрений находится на подъеме, являясь одним из драйверов экономического роста страны и гарантом ее продовольственного суверенитета. За последние восемь лет производство минеральных удобрений в России выросло более чем на треть и в прошлом году достигло 59,3 млн тонн в физическом весе. «Столько наша страна не производила никогда за более чем вековую историю индустрии», — отметил он.

По словам главы РАПУ, это стало результатом масштабных инвестиций в развитие отрасли, которые за последние десять лет превысили 1,8 трлн рублей. Проекты ещё на 1,7 трлн рублей находятся на стадии реализации, их воплощение позволит в ближайшие пять лет увеличить объем производства готовой продукции до 70 млн тонн, при условии дальнейшего роста экспорта и развития внутреннего рынка.

«На внутренний рынок индустрия поставляет удобрений больше, чем в любую другую страну на планете, — сообщил Андрей Гурьев. — Одновременно с этим растет и экспорт АПК: всего за пять лет выручка удвоилась до рекордных $45 млрд в прошлом году».

Он пояснил, что в структуре экспорта доминируют зерновые и продукты переработки масличных культур, что является прямым следствием увеличения применения минеральных удобрений — с 2016 года объем их приобретения предприятиями АПК удвоился.

«На сегодняшний день ситуация с минеральными удобрениями в России стабильная, дефицита нет и не предвидится. По данным Минсельхоза России, на первую декаду июня прогнозный объем приобретения АПК России на весь 2024 год обеспечен уже на 65%, это динамика на уровне прошлого года. Что касается экспорта, то в прошлом году его показатели превысили рекордный уровень 2021 года. При этом за последние два года отмечен заметный рост поставок в дружественные страны: в 2023 году на них прошлось 78% поставок (69% в 2019 году). В целом же, наша страна остаётся крупнейшим экспортером минеральных удобрений в мире: каждая шестая тонна на мировом рынке — российского производства», — сказал Гурьев.