Москва, 13 июня, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Почти месячная норма осадков выпала в Москве за последние несколько часов. По данным городских служб, наибольшее количество осадков — от 70 до 43 мм зафиксировано на северо-востоке, севере и западе российской столицы. Основной объем воды уходит в ливневую сеть самотёком.

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На улицах Москвы дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». Дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний города. Они оперативно открывают водоприемные решетки для беспрепятственного пропуска дождевой воды.

Сегодня в Москве ожидается сильный дождь с грозой, градом и сильными порывами ветра. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до 14 июня.

Горожанам предлагают сообщать о временных скоплениях воды в диспетчерские службы по номерах инфографике, а также в сообщениях в аккаунте ГУП «Мосводосток» во «Вконтакте».