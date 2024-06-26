Москва, 26 июня, 2024, 13:15 — ИА Регнум. У российской молодёжи появляется всё больше возможностей внести свой вклад в развитие искусственного интеллекта — одного из самых перспективных направлений научно-технологической сферы. Потребность в специалистах по ИИ в России растёт из года в год.

Telegram/«Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» Участники хакатона

«Согласно Национальной стратегии развития искусственного интеллекта к 2030 году мы должны достигнуть показателя подготовки 15,5 тыс. специалистов в год в сфере ИИ. При этом для работы с искусственным интеллектом требуется набор прикладных навыков. Сегодня в ведущих университетах страны уже запущены образовательные программы, где готовят профессионалов в данной сфере», — ранее отмечал заместитель министра экономического развития России Максим Колесников.

По его словам, данные программы позволяют в максимально короткие сроки освоить новую специальность и начать применять полученные навыки на практике.

Подготовить квалифицированных работников помогают и меры федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика». Молодые специалисты участвуют в хакатонах, проектных программах центра «Сириус», Всероссийской олимпиаде школьников и других мероприятиях.

В этом году на проектной программе «Сириус. ИИ» свои идеи представили 210 команд. 15 лучших попали в Образовательный центр на очный этап. До этого участники прошли 19 бесплатных онлайн-курсов на платформе «Сириуса», а затем объединились в команды для работы над общим проектом.

Например, старшекласснику из Санкт-Петербурга Селиму Поладову вместе с командой удалось создать нейросеть, которая помогает пользователю не пропустить важные сообщения в мессенджерах.

«Мы разработали прототип системы, которая анализирует текст и его тональность, выделяя основные темы обсуждения и игнорируя малозначимые. Чтобы овладеть таким навыком, нейросеть прошла обучение на 16 тысячах сообщений», — отметил Селим.

Он подчеркнул, что благодаря сводке системы у пользователей освободится время и они всегда будут в курсе основных новостей без необходимости читать всю переписку.

Девятиклассник Илья Чернышов из Ярославской области работал над проектом системы видеоаналитики в столовой университета «Сириус». Вместе с командой он обучил ИИ анализу видеопотока с камер наблюдения. Система помогает прогнозировать очереди в столовой и выбирать удобное время для посещения.

Кроме программ «Сириуса», молодые ИТ-специалисты могут принять участие и в хакатонах проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект». Это соревнования, в ходе которых команды разрабатывают решения для бизнеса и борются за денежные призы. Все участники получают обратную связь и экспертную оценку своих проектов, а также профессионально растут в ИТ-сфере.

Окружные этапы для молодых разработчиков уже завершились в Москве, Сочи, на Урале и Дальнем Востоке.

Так, во Владивостоке участники разработали решения для безопасного проведения работ на железной дороге и бота-помощника для начинающих предпринимателей с использованием ИИ. Кроме того, они написали код для диагностики нарушения дыхания во сне, решили задачи по генерации визуальной поддержки крупной компании и создали модель для формирования рейтинга эффективности парков транспортных средств.

«Мы с очень хорошими итогами провели этот хакатон. До финальных защит дошла 81 команда — это более 70% от команд на старте и очень высокий показатель», — подчеркнула руководитель цифровых проектов АНО «Россия — страна возможностей» Дарья Микаелян.

С ростом числа квалифицированных ИТ-специалистов развивается и сам рынок искусственного интеллекта. А это является одной из целей государства, отмечает руководитель проекта проектного офиса национальной программы «Цифровая экономика» ФГБУ «ЦЭКИ» Егор Орёл.

На окружном хакатоне в Челябинске участники придумали решения для распознавания текста и перевода трудовых книжек из аналогового в цифровой формат. Также ребята работали над повышением качества обработки информации, настройки автоматизации рутинных процессов и минимизации ошибок.

Telegram/«Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» Участники хакатона

Следующий окружной хакатон пройдет в Северо-Кавказском федеральном округе с 5 по 7 июля. Зарегистрироваться для участия можно до 1 июля на сайте проекта.

Обучиться технологиям ИИ можно дистанционно — с финансовой поддержкой государства. Более 2700 россиян получили такую возможность в этом году. Слушателям было доступно более 30 курсов на выбор по наиболее востребованным на рынке труда специальностям: аналитик данных, инженер данных, технический аналитик, архитектор данных, архитектор в области ИИ и руководитель проектов в области ИИ.

Самыми популярными из них в 2024 году стали аналитик данных (Data Scientist), архитектор в области ИИ (AI Architect) и руководитель проектов в области ИИ (AI PM). Активнее всего заявки подавали из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.

Свои программы на платформе оператора проекта «Университет 2035» представили ведущие отраслевые вузы и ИТ-компании, в том числе ИТМО, МФТИ, МГТУ им. Баумана, Университет Иннополис, МГТУ СТАНКИН, а также «Яндекс» и «1Т». Господдержкой компенсируется до 90% стоимости выбранного курса. Оставшуюся часть слушатель оплачивает самостоятельно либо за счет работодателя (с учетом софинансирования сумма доплаты не превышает 25 тысяч рублей). Льгота распространяется только на один курс. Выпускникам выдается удостоверение о повышении квалификации.

Как сообщало ИА Регнум, программы обучения умным технологиям и участие в профильных конкурсах способствуют активному вовлечению школьников, студентов и молодых специалистов в процесс развития ИИ в России. Федпроект «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика» помогает обеспечить рынок труда конкурентоспособными кадрами в области технологий будущего.