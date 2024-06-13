Луганск, 13 июня, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» 12 июня организовала спортивные, творческие мероприятия, патриотические флешмобы, автопробеги и концерты по всей стране.

ER.ru День России шагает по стране

«Для каждого из нас Россия — это гораздо больше, чем страна, в которой мы родились, в которой живём, работаем, создаем семьи и воспитываем детей», — подчеркнул секретарь генерального совета партии «Единая Россия», врио главы Республики Алтай Андрей Турчак.

Турчак участвовал в праздничных мероприятиях, которые проводились в Горно-Алтайске, в числе которых был и фестиваль дружбы народов. Об этом пишет mkset.ru.

Как отметил генеральный секретарь партии, Россия — это страна с великой историей, богатейшей культурой, достижениями предков, традициями, духовными ценностями. Кроме того, Россия — это крепкие духом люди с широкой душой, которые во все времена вставали на защиту Родины, встали и сегодня.

ER.ru День России шагает по стране

Праздники дружбы народов проводились также в других регионах России. Так, в Омске при поддержке партии «Единая Россия» состоялось шествие национально-культурных объединений. В историческом центре города была открыта фотозона, установлены баннеры-открытки, на которых жители и гости города могли оставить свои пожелания.

Во Владивостоке активисты партии оказали помощь в организации ряда тематических площадок. Кроме того, сотни жителей и гостей региона при участии волонтеров развернули большой флаг России на центральной площади. Такие флаги развернули в Анадыре, в Перми, в Воронеже, в Чебоксарах, в Самаре и в Новгороде.

ER.ru День России шагает по стране

По традиции «Единая Россия» провела автопробеги в регионах. В Севастополе более 40 автомобилей проехали по городу с флагами РФ. К автоколонне присоединились представители автомобильных и мотообъединений города. В Калуге активисты «Единой России» и МГЕР при участии общественников проехали по городской набережной к площади Победы. В Донецкой Народной Республике автопробег начался в Донецке. Колонна из 20 машин проехала с флагами России через Макеевку до центра Харцызска.

В Московской области автоколонна, украшенная российскими флагами, стартовала в Воскресенске, проехала по центральным улицам городов региона и выстроилась в форме буквы Z.

ER.ru День России шагает по стране

В Горно-Алтайске активисты «Единой России» и МГЕР совместно с жителями подняли на гору Комсомольскую 50-метровый флаг России и закрепили его на склоне. В Биробиджане 12 июня отметили массовой зарядкой на свежем воздухе, а в Чите нарисовали самый большой флаг России мелками. Об этом пишет сайт ER.RU.

В Херсонской области волонтеры «Единой России» при участии военнослужащих местной военной комендатуры раздавали жителям ленту-триколор и пряники, раскрашенные в цвета российского флага. В городах и районах ЛНР активисты партии провели праздничную акцию «Я люблю Россию».

ER.ru День России шагает по стране

Секретарь луганского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко отметил, что в этом году республика второй раз празднует День России как полноправный субъект нашей великой Родины.

«С каждым годом эти слова приобретают для нас новый смысл. Если в прошлом году мы были ослаблены многолетней войной и только напитывались помощью и поддержкой большой России, то с каждым днем мы всё увереннее становимся на ноги и уже строим наше общее будущее наравне с другими регионами страны», — отметил он.

ER.ru День России шагает по стране

Мирошниченко пожелал россиянам быть сильными, уверенными, счастливыми гражданами своей страны.