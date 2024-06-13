ЕР провела патриотические флешмобы в честь Дня России
Луганск, 13 июня, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» 12 июня организовала спортивные, творческие мероприятия, патриотические флешмобы, автопробеги и концерты по всей стране.
«Для каждого из нас Россия — это гораздо больше, чем страна, в которой мы родились, в которой живём, работаем, создаем семьи и воспитываем детей», — подчеркнул секретарь генерального совета партии «Единая Россия», врио главы Республики Алтай Андрей Турчак.
Турчак участвовал в праздничных мероприятиях, которые проводились в Горно-Алтайске, в числе которых был и фестиваль дружбы народов. Об этом пишет mkset.ru.
Как отметил генеральный секретарь партии, Россия — это страна с великой историей, богатейшей культурой, достижениями предков, традициями, духовными ценностями. Кроме того, Россия — это крепкие духом люди с широкой душой, которые во все времена вставали на защиту Родины, встали и сегодня.
Праздники дружбы народов проводились также в других регионах России. Так, в Омске при поддержке партии «Единая Россия» состоялось шествие национально-культурных объединений. В историческом центре города была открыта фотозона, установлены баннеры-открытки, на которых жители и гости города могли оставить свои пожелания.
Во Владивостоке активисты партии оказали помощь в организации ряда тематических площадок. Кроме того, сотни жителей и гостей региона при участии волонтеров развернули большой флаг России на центральной площади. Такие флаги развернули в Анадыре, в Перми, в Воронеже, в Чебоксарах, в Самаре и в Новгороде.
По традиции «Единая Россия» провела автопробеги в регионах. В Севастополе более 40 автомобилей проехали по городу с флагами РФ. К автоколонне присоединились представители автомобильных и мотообъединений города. В Калуге активисты «Единой России» и МГЕР при участии общественников проехали по городской набережной к площади Победы. В Донецкой Народной Республике автопробег начался в Донецке. Колонна из 20 машин проехала с флагами России через Макеевку до центра Харцызска.
В Московской области автоколонна, украшенная российскими флагами, стартовала в Воскресенске, проехала по центральным улицам городов региона и выстроилась в форме буквы Z.
В Горно-Алтайске активисты «Единой России» и МГЕР совместно с жителями подняли на гору Комсомольскую 50-метровый флаг России и закрепили его на склоне. В Биробиджане 12 июня отметили массовой зарядкой на свежем воздухе, а в Чите нарисовали самый большой флаг России мелками. Об этом пишет сайт ER.RU.
В Херсонской области волонтеры «Единой России» при участии военнослужащих местной военной комендатуры раздавали жителям ленту-триколор и пряники, раскрашенные в цвета российского флага. В городах и районах ЛНР активисты партии провели праздничную акцию «Я люблю Россию».
Секретарь луганского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко отметил, что в этом году республика второй раз празднует День России как полноправный субъект нашей великой Родины.
«С каждым годом эти слова приобретают для нас новый смысл. Если в прошлом году мы были ослаблены многолетней войной и только напитывались помощью и поддержкой большой России, то с каждым днем мы всё увереннее становимся на ноги и уже строим наше общее будущее наравне с другими регионами страны», — отметил он.
Мирошниченко пожелал россиянам быть сильными, уверенными, счастливыми гражданами своей страны.