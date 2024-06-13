Мелитополь, 13 июня, 2024, 13:48 — ИА Регнум. В честь Дня России 12 июня партия «Единая Россия» организовала по всей стране патриотические и спортивные мероприятия, концерты и автопробеги.

ER.ru Партия ЕР поздравила россиян с Днем России

Секретарь генсовета ЕР и временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак подчеркнул, что Россия — это не просто родина, где мы живем, работаем и воспитываем детей, а страна с великой историей, богатой культурой и достижениями предков. Он отметил, что россияне всегда отличались крепостью духа и широтой души и всегда готовы были встать на защиту своей Родины, передает mkset.ru.

В Горно-Алтайске Турчак принял участие в праздничных событиях, организованных партией, в том числе посетил фестиваль дружбы народов. Подобные мероприятия прошли и в других регионах. Так, в Омске при поддержке партии состоялось шествие национально-культурных объединений, а в историческом центре города была организована фотозона и установлены баннеры, на которых жители оставляли свои пожелания.

ER.ru Партия ЕР поздравила россиян с Днем России

Во Владивостоке волонтеры партии помогли организовать тематические площадки и развернули на центральной площади огромный флаг России. Подобные акции прошли также в Чебоксарах, Новгороде, Анадыре, Воронеже, Перми, Самаре.

По всей стране «Единая Россия» провела традиционный автопробег. В Севастополе колонна из 40 машин с триколорами проехала по городу. В Калуге волонтеры ЕР и МГЕР вместе с членами общественных организаций проехали по городской набережной до площади Победы. В ДНР автопробег прошел из Донецка через Макеевку до центра Харцызска. В Подмосковье автоколонна стартовала из Воскресенска и проехала по разным населенным пунктам области, выстроившись в конце пробега в форме буквы Z.

ER.ru Партия ЕР поздравила россиян с Днем России

В Горно-Алтайске волонтеры ЕР и МГЕР вместе с жителями подняли и закрепили на горе Комсомольской 50-метровый флаг России. В Биробиджане праздник отметили массовой зарядкой на свежем воздухе, а в Чите — нарисовали самый большой российский флаг мелками.

На Херсонщине активисты партии при участии военнослужащих военной комендатуры раздали людям ленты в цветах триколора и пряники, раскрашенные в цвета российского флага. Во всех городах и районах ЛНР волонтеры организовали акцию «Я люблю Россию», сообщает сайт партии ER.RU.

ER.ru Партия ЕР поздравила россиян с Днем России

Секретарь запорожского регионального отделения «Единой России» Галина Данильченко поздравила россиян с Днем России.

«Наши бескрайние поля, леса, моря, реки, природные богатства и удивительная красота нашей страны — это наша Россия! Сила духа, смелость, единство, исконные традиции и ценности — это наша Россия. Доброта, открытость, забота и поддержка — это наша Россия. И каждый житель нашей прекрасной страны — ее душа и будущее», — отметила она.

ER.ru Партия ЕР поздравила россиян с Днем России

Данильченко пожелала благополучия и тепла каждому жителю России, а также мира, процветания и единства.