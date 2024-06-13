Якутск, 13 июня, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Якутия добилась заметных результатов в реализации национальных проектов и демографических показателях и готова к выполнению новых задач. Весь потенциал республики будет направлен на реализацию нацпроектов, обозначенных в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию, и достижению национальных целей развития страны, зафиксированных в майском указе главы государства. Они направленны на защиту суверенитета и экономическое процветание России, что напрямую отвечает и задачам развития республики, заявленным на ближайшие годы. Речь идёт о качественном изменении жизни якутян, укреплении экономики, продовольственной безопасности. Об этом и многом другом глава региона Айсен Николаев рассказал в ежегодном отчете о деятельности исполнительных органов государственной власти республики перед Госсобранием (Ил Тумэн) за 2023 год.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в ежегодном отчете о результатах деятельности исполнительных органов государственной власти республики перед Госсобранием (Ил Тумэн) за 2023 год.

О запуске новых национальных проектов «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных» российский лидер объявил 29 февраля 2024 года. И правительству Якутии поручено обеспечить в них максимальное участие.

Как и прежде, новый майский указ президента наивысшей ценностью определяет качество жизни россиян. В Якутии во главу угла тоже поставлены защита детства и поддержка семьи, укрепление общественного здоровья и долголетие, развитие молодежных инициатив, таланта и творчества.

Так, если в России для поддержания значимости задач по укреплению человеческого капитала 2024 год объявлен Годом семьи, то в республике в продолжение федеральному проводится Год детства. В частности, власти Якутии намерены добиться трехкратного снижения уровня бедности среди многодетных семей.

За шесть лет, с 2018 года, объем финансирования на поддержку материнства и детства в республике увеличен более чем в восемь раз и составил порядка 29,5 млрд рублей, заявил Айсен Николаев.

Он напомнил, что в регионе проживают 34 тысячи многодетных семей, в которых растут более 118 тысяч детей. И к 2030 году качество их жизни должно улучшиться втрое. С 1 сентября этого года ребята будут получать бесплатное питание в школах, пользоваться бесплатным проездом в городских и пригородных автобусах. Также многодетным семьям предоставлено право на 30-процентную льготу по оплате жилья и коммунальных услуг.

Чтобы достигнуть двукратного снижения числа бедных в республике, власти намерены охватить граждан мерами адресной социальной поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.

Свыше 12 тысяч жителей Якутии уже выведены из зоны бедности в 2023 году, а уровень бедности в республике сократился до 14%. Но Айсен Николаев эти темпы назвал недостаточными.

«Чтобы сократить число бедных в два раза, не менее 14 тысяч человек ежегодно должны преодолевать черту бедности. Цель амбициозная, но вполне достижимая, если повышать точечность мер поддержки, организовать персонализированное сопровождение каждого человека, каждой семьи», — считает Айсен Николаев.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июля делегация Якутии приняла участие в ряде важных мероприятий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Все они будут способствовать развитию этого крупнейшего региона России, известного богатыми месторождениями золота и алмазов, уникальной культурой и древней историей.