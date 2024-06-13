Буэнос-Айрес, 13 июня, 2024, 05:07 — ИА Регнум. Участники акции протеста, которые вступили в столкновение с полицией во время манифестации у здания Конгресса Аргентины в центре Буэнос-Айреса, якобы совершили попытку госпереворота. Об этом 12 июня сообщили в пресс-службе аргентинского президента.

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На сайте главы государства их также назвали членами террористических групп. В сообщении отмечается, что протестующе бросали палки, камни и гранаты. Кроме того, администрация президента поздравила силовиков с успешными действиями по подавлению протестов.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня у здания Конгресса Аргентины произошли беспорядки. Участники акции протеста подожгли автомобиль, который стоял возле здания. Против демострантов полицейские применили водомёты, резиновые пули и слезоточивый газ.

Акцию протеста у стен законодательного органа созвали левые силы и профсоюзы. Они призвали жителей страны выразить на улицах своё недовольство инициативами аргентинского президента Хавьера Милея. В эти дни в Конгрессе рассматривают закон главы государства, который предложил провести ряд реформ.

Оппозиция выступает против планов правительства Аргентины провести приватизацию и упразднить фонд по поддержке работников образовательной сферы. Её представители также критикуют намерения властей упростить для работодателей процедуру увольнения работников.