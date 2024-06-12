Буэнос-Айрес, 13 июня, 2024, 02:00 — ИА Регнум. Полицейские применили резиновые пули и слезоточивый газ для разгона участников акции протеста в центре Буэнос-Айреса, 12 июня сообщила газета El País.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты

Демонстранты собрались у здания Конгресса Аргентины, чтобы выразить недовольство политикой правительства. Манифестацию созвали левые силы и профсоюзы.

Участники акции подожгли машину, стоявшую на площади у здания законодательного органа. После этого полиция решила их оттеснить. Помимо этого, сотрудники силовых органов использовали водомёты.

В настоящее время в парламенте страны ведётся обсуждение законопроекта о реформах, предложенных аргентинским президентом Хавьером Милеем. Оппозиция недовольна планами властей провести приватизацию и ликвидировать фонд по поддержке учителей.

Кроме того, недовольные политикой Милея выступают против норм, которые упростят для работодателей процедуру увольнения работников.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2024 года аргентинский президент, который вступил в должность 10 декабря 2023 года, призвал заменить национальную валюту на американский доллар, распустить Центробанк республики, а также отказаться от государственного финансирования медицины, социальной сферы и образования. Такие инициативы вызвали недовольство в аргентинском обществе.

В конце апреля в Буэнос-Айресе 800 тыс. человек приняли участие в марше против образовательной политики властей. Они собрались на площади Мая. Всего в Аргентине к этой акции присоединилось более 1 млн человек.