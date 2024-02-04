Киев, 4 февраля, 2024, 22:37 — ИА Регнум. В ходе спецоперации был ликвидирован известный украинский тяжеловес, пауэрлифтер, мастер спорта 32-летний Александр Белоконь. Об этом сообщил президент Федерации греко-римской борьбы Украины Вадим Кисиль в соцсетях.

Иван Шилов ИА Регнум

Белоконь был рекордсменом Книги рекордов Украины и чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу, бронзовым призером Кубка Украины и национального чемпионата по богатырским играм.

В ВСУ он пошёл служить почти год назад — в марте 2023-го.

Белоконь считался одним из сильнейших людей Украины. В 2017 году в Одессе он установил национальный рекорд по перемещению человеком тягача с прицепом, в котором было много людей.

В 2020 году спортсмен получил звание мастера спорта по богатырским играм.

Как сообщало ИА Регнум, украинский актёр Владимир Фединчук, вступивший в ряды ВСУ, убит в ходе боёв у населённого пункта Михайловка в ДНР. Фединчук служил в Ровенском областном музыкально-драматическом театре и играл в спектаклях «Зернохранилище», «Энеида», «Скрудж», «Рождественская история» и других.

В мае 2023 года в ходе боевых действий в районе Артёмовска был уничтожен воевавший на стороне ВСУ бывший профессиональный спортсмен 30-летний Александр Онищенко. Он был мастером спорта Украины по боксу, чемпионом страны среди юношей и юниоров, входил в состав сборной.