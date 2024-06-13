Москва, 13 июня, 2024, 10:00 — ИА Регнум. С начала 2024 года малый и средний бизнес получил почти 3,5 млрд рублей через сервис «Подбор и получение микрофинансирования» на Цифровой платформе МСП.РФ. Средний размер микрозайма составил 2,3 млн рублей при средневзвешенной ставке 7,3%, что в 2-3 раза меньше процентов при банковском кредитовании. Средний срок предоставления микрозайма — 2,5 года.

Иван Шилов ИА Регнум Бизнес, предпринимательство, МСП

«С октября 2023 года малый и средний бизнес может подать заявку на получение микрофинансирования через специальный сервис на МСП.РФ», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он добавил, что за текущий год общая сумма полученных через цифровую платформу микрозаймов достигла почти 3,5 млрд рублей. «С минимальными затратами ресурсов, в онлайн-режиме, без хождения по кабинетам наши предприниматели получили 1,4 тыс. микрозаймов, которые они направили на развитие своего бизнеса», — сказал Исаевич.

Одной из особенностей функционирования сервиса микрокредитования является то, что государственные МФО ряда регионов снижают процентную ставку при получении заявки от пользователей Цифровой платформы МСП.РФ. Привлеченное финансирование предприниматели используют для расширения бизнеса. Так, в апреле 2024 года сельхозпредприятие «ДЮС» из Краснодарского края получило через сервис на МСП.РФ микрозаем на 5 млн рублей по ставке 4,25%. Привлеченные средства оно направило на расширение деятельности и организацию тепличного хозяйства для круглогодичного выращивания спаржи.

В свою очередь в Чувашской Республике глава крестьянско-фермерского хозяйства Анджела Думилина привлекла микрозайм в размере 1,68 млн рублей. Полученные под 7% годовых средства пошли на закупку лошадей. Благодаря господдержке в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» сегодня в хозяйстве насчитывается уже более 150 голов.

Сервис «Подбор и получение микрофинансирования» заработал на Цифровой платформе МСП.РФ в октябре 2023 года. Он предусматривает единый сокращенный пакет документов, срок рассмотрения до пяти календарных дней, исчерпывающий перечень оснований для отказа с указанием причин, подачу и отслеживание статуса заявки без посещения офиса ГМФО, проверку заемщика на стоп-факторы по 1,2 тыс. параметрам бизнеса.

Цифровая платформа МСП.РФ разработана и запущена Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ. Она помогает повышать доступность услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент Владимир Путин.