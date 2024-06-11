Химки, Московская область, 11 июня, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Двухметровый зеркальный забор установили около администрации подмосковных Химок, из-за чего здание «исчезло» с главной площади города. Об этом 11 июня сообщил телеканал «Звезда».

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Отмечается, что чиновники огородились зеркальным забором, который легко можно не заметить, особенно ночью. По словам жителей, в забор уже начали врезаться птицы.

«Маскировка удалась настолько, что местные жители пришли в шок. Если раньше люди жаловались на глухой серый забор, то теперь они опасаются, что можно врезаться в ослепительное ограждение», — говорится в сообщении.

При этом власти города пока никак не прокомментировали установку сооружения.

Как передавало ИА Регнум, в феврале в селе Агаповка в Челябинской области местные власти разметили на сельском заборе образ Снегурочки с лицом порноактрисы Саши Грей. Местные жители обратились в администрацию с жалобой. После общественного негодования власти поменяли часть забора с лицом Грей, заменив его на другое. Баннер размещали за несколько недель до областной сельской зимней спартакиадой «Уральская метелица».