Агаповка, Челябинская область, 13 февраля, 2024, 13:52 — ИА Регнум. В селе Агаповка Челябинской области местные власти разметили на сельском заборе образ Снегурочки с лицом актрисы фильмов для взрослых Саши Грей. Фотографии с забором разместили пользователи в соцсетях.

Скриншот со страницы сообщества «МедиаЛайм Агаповка» в соцсети «ВКонтакте»

Местные жители, обнаружив лицо известной порноактрисы, обратились в сельскую администрацию с жалобой, сообщает Telegram-канал «112». После общественного негодования, местные власти поменяли часть забора с лицом Грей, заменив его на другое.

Отмечается, что баннер разместили за несколько недель перед областной сельской зимней спартакиадой «Уральская метелица».

Как передавало ИА Регнум, в мае прошлого года депутат германского бундестага Хаген Райнхольдушёл в отставку из-за связи с бывшей порноактрисой Анинной Укатис.

Отмечалось, что 45-летний депутат от входящей в правящую коалицию либеральной Свободной демократической партии также с 2017 года являлся депутатом бундестага от немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания.

Райнхольд почти 30 лет находится в браке с Каролине Прайслер, в котором у него родилось трое детей, однако в декабре 2022 года мужчина принял решение уйти к экс-порноактрисе. Последняя, как и жена депутата, также состоит в СвДП и участвует в политической жизни страны.

Однако роман Райнхольда также негативно оценили в партии, а в апреле текущего года региональный съезд потребовал, чтобы политик покинул ряды политической силы, лишив его места в руководстве земельного партийного отделения. После этого депутат ушёл в отставку, передал свою должность другому члену партии и возглавил строительную фирму.