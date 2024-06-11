Владикавказ, 11 июня, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Потерпевший крушение в Северной Осетии самолёт Су-34 участвовал в специальной военной операции. Об этом 11 июня пишет «Газета.Ru».

РИА Новости / Виталий Тимкив

Отмечается, что этот Су-34 участвовал в СВО, а также неоднократно привлекался к нанесению ракетно-бомбовых ударов по позициям боевиков в Сирии.

Как передавало ИА Регнум, 11 июня в Минобороны сообщили о крушении Су-34 в горной местности в Северной Осетии. Отмечалось, что военный самолёт проводил плановый учебно-тренировочный полёт.

Позднее в военном ведомстве рассказали, что, по предварительной информации, причиной крушения истребителя-бомбардировщика стала техническая неисправность. Ранее стало известно, что члены экипажа разбившегося Су-34 погибли.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что в результате крушения Су-34 жертв и разрушений на земле нет. Он добавил, что съёмка и публикация в интернете частей самолёта и места, где он разбился, строго запрещены.