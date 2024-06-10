Буйнакск, Дагестан, 10 июня, 2024, 21:28 — ИА Регнум. Число госпитализированных с кишечной инфекцией в результате отравления в городе Буйнакске в Дагестане возросло до 84 человек. Об этом 10 июня сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Иван Шилов ИА Регнум Скорая помощь

«Сейчас в инфекционном стационаре Буйнакской ЦГБ находится на лечении 84 пациента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тяжёлых случаев не наблюдалось, часть пациентов готовится к выписке.

В минздраве также сообщили, что в республиканском центре инфекционных болезней развёрнуты дополнительные койки.

Как передавало ИА Регнум, 10 июня более 270 человек обратились к врачам с признаками острой кишечной инфекции в Буйнакске. Более 30 из них были госпитализированы, включая 21 ребёнка. В минздраве отмечали, что пациенты обращались с лёгкими и среднетяжёлыми формами кишечной инфекции.

9 февраля в Дагестане также был зафиксирован случай массового отравления. Тогда пострадали шесть посетителей кафе, трое из которых были дети. Деятельность кафе была приостановлена. Также были выявлены грубые нарушения санитарных правил в пищеблоке заведения, в том числе антисанитария, дефицит производственного и технологического оборудования, отсутствие медицинских книжек у персонала.