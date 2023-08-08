Ханты-Мансийск, 8 августа, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Чиновница из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Екатерина Смирнова, которая в соцсетях рассказала о своих рабочих буднях, попивая кофе, лишилась премии и получила выговор от руководства, сообщает ИА Регнум.

Кадр из видео Чиновница из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Екатерина Смирнова

Замначальника отдела подготовки, сопровождения и контроля проектно-сметной документации в Управлении капитального строительства города Пыть-Яха Екатерина Смирнова опубликовала видео своей работы из розового кабинета и написала о трудовых буднях.

«Это я в своём розовом кабинете в качестве начальника отдела готовлю документацию и считаю ремонт ваших дорог, светофоров, газопроводов и прочих городских объектов, попивая лучший раф, приготовленный у меня дома», — написала чиновница в социальной сети.

Видео получило много негативных откликов в соцсетях, а чиновницей заинтересовалась дисциплинарная комиссия.

Руководитель Екатерины подтвердил агентству, что девушка пришла на работу в выходной, чтобы произвести расчёты и закончить публикацию закупок и конкурсов. Тогда же она записала видео. За публикацию Екатерина лишилась стимулирующей выплаты за месяц и получила выговор от руководства.