Москва, 11 июня, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Отечественные производители активно поставляют товары в страны Евразийского экономического союза благодаря постепенной либерализации торговли между государствами-членами. В прошлом году совокупный ВВП стран ЕАЭС вырос на 3,8%, а объём взаимной торговли — на 4,7%. Причём его структура качественно улучшилась: выросли поставки готовой высокотехнологичной продукции.

Товары на экспорт

На долю дружественных стран приходится три четвертых товарооборота России. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пленарной сессии на XXVII Петербургском международном экономическом форуме.

«Несмотря на все препятствия и нелегитимные санкции, Россия остаётся одним из ключевых участников мировой торговли, активно развивает логистику, географию сотрудничества. Так, укрепляются наши отношения со странами Азии (рост 60% с 2020-го по 2023 год), Ближнего Востока (рост в два раза), Африки (69%) и Латинской Америки (на 42%)», — отметил он.

Продемонстрировать свои достижения в сфере внешней торговли отечественные компании могут благодаря Всероссийскому конкурсу «Экспортер года». Приём заявок для участия в нём продолжается до конца июня. Участие в конкурсе — это уникальная возможность для компаний и предпринимателей, чьи товары и услуги востребованы за рубежом, заявить о себе на национальном уровне при поддержке национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

«Мы давно говорим, что экспортеры — настоящие герои, и хотим, чтобы их истории и имена звучали чаще. За время проведения конкурса мы узнали более шести тысяч таких вдохновляющих историй от компаний со всех уголков России. Звание «Экспортер года» — это возможность заявить о своих успехах на всю страну. Это гордость, знак качества продукции, надежности компании и подтверждение того, что ей могут доверять как потребители, так и партнеры», — отметила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

Заявку можно подать до 30 июня. Для этого достаточно заполнить анкету на сайте РЭЦ. Показать свои лучшие качества и результаты могут производители и поставщики самой разнообразной продукции — от конфет с кедровыми орехами до вертолётов и оборудования для предприятий АПК. На этот раз премия будет вручаться в 20 номинациях. Причем все направления — как основные, так и дополнительные — предусмотрены отдельно для крупного бизнеса и малых и средних предпринимателей (МСП). Такой подход поможет не только выявить и поощрить лучшие практики в сфере международной торговли, но и учесть современные подходы к ведению бизнеса.

Основными номинациями для всех участников стали «Экспортёр года в сфере промышленности», «Экспортёр года в сфере машиностроения», «Экспортёр года в сфере базовой продукции АПК», «Экспортёр года в сфере готового продовольствия (высокие переделы)», «Трейдер года» и «Экспортёр года в сфере услуг».

Среди дополнительных направлений для МСП, например, есть номинация «Ответственный экспортёр (ESG)». В ней с 2022 года награждают за ответственное отношение к окружающей среде, социальную ответственность и высокое качество корпоративного управления. А среди дополнительных для крупного бизнеса появилась номинация «Новая география».

Победителей конкурса определят в два этапа. Победителей и призёров первого этапа — на уровне каждого федерального округа — объявят с августа по сентябрь. Затем из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа, будут отобраны победители и призёры конкурса на федеральном уровне. Церемония награждения состоится в октябре на Международном экспортном форуме «Сделано в России» в Москве. На нём победители не только получат заслуженные награды, но и смогут расширить деловые связи и получить поддержку для дальнейшего развития.

Например, одному из победителей премии прошлого года, самарской кондитерской фабрике «Услада», с помощью нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» удалось нарастить экспорт сладостей. Свою продукцию производитель уже поставляет в Армению, Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Китай и Беларусь.

Сразу два первых места — в номинациях «Лучшая женщина-экспортёр» и «Экспортёр года в сфере готового продовольствия (высокие переделы)» — завоевал в 2023 году екатеринбургский «Жировой комбинат» (ЕЖК). В его ассортименте более 400 наименований продукции. На сегодняшний день ЕЖК — один из лидеров по производству фасованных маргаринов в России, а также входит в топ-5 крупнейших производителей майонеза. Продукция ЕЖК продаётся на территории, где проживают более 70 млн человек — от Поволжья до Сибири, а ещё — в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане.

Как сообщало ИА Регнум, благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают государственную поддержку при выходе на международные рынки. В том числе производители и поставщики могут обратиться в региональные Центры поддержки экспорта и торговые представительства России за рубежом для поиска иностранных клиентов и анализа зарубежного рынка.

Премия «Экспортёр года» учреждена правительством РФ и проводится как всероссийский конкурс по нацпроекту последние пять лет. Премия, вручаемая по итогам конкурса, является символом государственного признания заслуг экспортёров в укреплении национальной экономики и продвижении российской конкурентоспособной продукции на зарубежные рынки.