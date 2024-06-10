Яшкульский район, Калмыкия, 10 июня, 2024, 09:41 — ИА Регнум. Пилота рухнувшего в Калмыкии легкомоторного самолёта СП-30 госпитализировали, сообщили 10 июня в пресс-службе Западного управлении СК РФ на транспорте.

Petrov Sergey/Global Look Press

Крушение произошло в десяти километрах южнее посёлка Хар-Толга в Яшкульском районе. Во время выполнения пилотом авиационно-химических работ на участке сельского хозяйства СП-30 задел крылом электрический столб.

«В результате этого самолёт потерпел крушение, а пилот с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в больницу», — сообщили в ведомстве.

Следственная группа провела осмотр места происшествия. В рамках доследственной проверки сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее ИА Регнум сообщало о проверке, которую начала прокуратура после падения легкомоторного самолёта в Яшкульском районе Калмыкии.