Женева, Швейцария, 9 июня, 2024, 20:28 — ИА Регнум. В швейцарской Женеве на законодательном уровне запретят демонстрацию свастики «и других символов ненависти», сообщила 9 июня телекомпания RTS.

Alexey M

Решение было принято на городском референдуме. В поддержку инициативы высказались 84,69% граждан, принявших участие в голосовании. В референдуме приняли участие 46,09% избирателей.

Женева стала первым кантоном Швейцарии, где было принято такое решение.

В ходе референдума рассматривались и другие вопросы. Жители Женевы, в частности, проголосовали против расширения политических прав иностранных граждан, сказано в материале.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2022 года в городе Единице на севере Молдавии вандалы изрисовали свастикой памятник советским воинам. Они осквернили стелы вокруг памятника и постамент.

В январе 2024 года депутат парламента Швеции от правой партии «Шведские демократы», глава парламентского комитета по вопросам юстиции Ричард Юмсхоф призвал запретить в стране исламскую символику, в том числе полумесяцы, наравне с нацистской символикой.