Стокгольм, 22 января, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Депутат парламента Швеции от правой партии «Шведские демократы», глава парламентского комитета по вопросам юстиции Ричард Юмсхоф призвал запретить в стране исламскую символику наравне с нацистской свастикой. Об этом он заявил в интервью, опубликованном 22 января газетой Aftonbladet.

АГН Москва/Global Look Press

«Минареты, полумесяц — это символы, олицетворяющие ценности, которые отстаивает ислам. По мнению многих людей, а также на мой взгляд, это представляет собой нечто очень опасное, очень плохое», — сказал он.

Юмсхоф назвал возможный запрет размещать исламские символы в публичных местах шагом вперёд для страны. При этом он заявил, что не считает ислам и нацизм одним и тем же, а выступает против символов этой религии, таких как чадра.

Как сообщало ИА Регнум, основатель датской ультраправой партии «Жёсткий курс» Расмус Палудан провёл десятки акций в Дании и Швеции, в ходе которых сжигал Коран. Его действия вызвали наибольший резонанс в январе 2023 года после сожжения священной исламской книги возле посольства Турции в Стокгольме. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон осудил этот поступок, но отметил, что свобода слова является фундаментальной частью демократии.

Это вызвало острую реакцию в Анкаре, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что отказывается поддерживать заявку Швеции на вступление в НАТО. Он отметил, что власти Швеции, не пресекая антиисламские акции, проявляют неуважение к турецкой стороне и мусульманам. Генсек НАТО Йенс Столтенберг упрекнул Эрдогана за такую позицию, отметив, что действия Палудана не нарушали закон. В то же время МИД России призвал принять меры против вандалов, прикрывающихся свободой слова.

Через неделю Палудан повторил сожжение Корана перед мечетью в Копенгагене. Он заявил, что будет так делать, пока Турция не поддержит вступление Швеции в НАТО. Также Коран сжигали перед турецким посольством в Копенгагене в июле 2023 года члены радикального движения «Датские патриоты».

В декабре парламент Дании принял закон о запрете сожжения религиозных текстов. Это касается в том числе Торы, Библии и Корана. Максимальное наказание за нарушение — лишение свободы сроком до двух лет.