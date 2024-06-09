Афины , 9 июня, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Популярный ведущий «Би-би-си» Майкл Мосли, пропавший на греческом острове Сими пять дней назад, найден мёртвым. Об этом 9 июня сообщило греческое общественное телевидение ERTNews.

67-летний Мосли пропал вечером 5 июня после того, как отправился купаться на труднодоступном пляже с семьёй и парой знакомых. Сославшись на усталость, он решил самостоятельно пешком вернуться оттуда домой, остальные возвратились на катере. Когда мужчину не обнаружили дома, его начали искать.

Его тело было обнаружено на каменной ограде на пляже Агия Марина. Согласно данным газеты газеты Proto Thema, тело журналиста заметили с моря, когда мэр Сими Лефтерис Папакалодукас показывал журналистам опасные места на острове.

Как передавало ИА Регнум, 7 июня сотрудники полиции в Польше в ходе поисков сооснователя крупной мебельной компании, одного из богатейших бизнесменов Польши 54-летнего Ежи Кржановского, пропавшего в городе Кросно, обнаружили его мёртвым. Предприниматель вышел из дома накануне утром, чтобы прогуляться, и не вернулся. Кржановского обнаружили недалеко от собственного дома. По предварительной версии, он умер от инфаркта, но её будут проверять.

В мае сообщалось, что в Турции в реке Дим провинции Анталья было обнаружено тело российского туриста. Мужчина самостоятельно прыгнул с 50-метровой плотины в реку. О происшествии в экстренные службы сообщил его знакомый, уточнив, что до инцидента они употребляли алкоголь. Отмечается, что выплыть после прыжка россиянин не смог, водолазы нашли тело спустя примерно семь часов работы.