Аланья, Турция, 13 мая, 2024, 19:10 — ИА Регнум. В Турции было обнаружено тело российского туриста. Его нашли в реке Дим провинции Анталья. По информации генконсульства РФ в Анталье, тело гражданина России 1987 года рождения обнаружили 13 мая в уезде Аланья.

«Свидетели отметили, что мужчина самостоятельно прыгнул с 50-метровой плотины в реку», — заявили дипломаты.

В Турции уже начались оперативно-следственные мероприятия, проводится судебно-медицинская экспертиза. Генконсульство следит за ситуацией и предоставит родственникам погибшего всю необходимую помощь, в частности, в оформлении документов для репатриации тела.

Ранее агентство IHA опубликовало новость о прыжке в реку 37-летнего гражданина России. О происшествии в экстренные службы сообщил его знакомый, уточнив, что до инцидента они употребляли алкоголь. Отмечается, что выплыть после прыжка россиянин не смог, водолазы нашли тело спустя примерно семь часов работы.

Как сообщало ИА Регнум, 7 апреля в Гагре со смотровой площадки на краю скалы сорвалась российская туристка. Она упала с более чем 50-метровой высоты. Россиянку доставили в Гагрскую районную больницу, где она скончалась в реанимации.