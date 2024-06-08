Париж, 8 июня, 2024, 21:28 — ИА Регнум. Генеральный директор международной неправительственной организации «Репортёры без границ» (RSF) Кристоф Делуар умер в Париже в возрасте 53 лет. Об этом 8 июня сообщается на официальном сайте организации.

Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic Кристоф Делуар

«Кристоф Делуар, генеральный директор организации «Репортёры без границ», умер в субботу, 8 июня, в возрасте 53 лет», — сказано в заявлении.

Уточняется, что перед смертью Делуар страдал от онкологического заболевания. «Репортёры без границ» выразили соболезнования родным и близким директора организации.

Кристоф Делуар ранее работал на французском телевидении, в журнале Le Point, а также руководил центром подготовки журналистов. RSF он возглавил в 2012 году.