В Луганске сформируют штаб помощи пострадавшим после удара ВСУ по городу
Луганск, 7 июня, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Власти Луганска сформируют штаб помощи пострадавшим после ракетного удара ВСУ, сообщили 7 июня в городской администрации.
МЧС России
«Формируется штаб [помощи пострадавшим]. По факту обращений в него людей будет [дополнительная] информация», — сообщили там.
Как передавало ИА Регнум, ВСУ днём 7 июня нанесли массированный удар по гражданским объектам Луганска, выпустив по городу не менее шести ракет, предварительно ATACMS, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Большую часть снарядов удалось сбить силам ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру.
В результате удара пострадали 22 человека, двое из них дети 8 и 16 лет. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.