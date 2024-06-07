Луганск, 7 июня, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Власти Луганска сформируют штаб помощи пострадавшим после ракетного удара ВСУ, сообщили 7 июня в городской администрации.

МЧС России

«Формируется штаб [помощи пострадавшим]. По факту обращений в него людей будет [дополнительная] информация», — сообщили там.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ днём 7 июня нанесли массированный удар по гражданским объектам Луганска, выпустив по городу не менее шести ракет, предварительно ATACMS, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

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Большую часть снарядов удалось сбить силам ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру.

В результате удара пострадали 22 человека, двое из них дети 8 и 16 лет. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.