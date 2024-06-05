Москва, 5 июня, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале нового этапа реставрации усадьбы «Нескучное» на Ленинском проспекте. По словам градоначальника, на очереди — улучшение Александринского дворца.

Максим Блинов/РИА Новости

«Работы коснутся фасада и кровли здания, его архитектурного декора, исторических интерьеров и скульптур собак входной группы», — отметил он в своём канале в Telegram.

Кроме того, в порядок приведут фонтаны на территории усадьбы. Один из них — созданный скульптором Иваном Витали в 1835 году. Также в планах — благоустройство Нескучного сада.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Сергей Собянин рассказал о проекте по благоустройству территории музея-заповедника «Коломенское». По словам мэра, он рассчитан на три года. Работы начнутся с обновления набережной Москва-реки в районе станции метро «Кленовый бульвар». В том числе планируется создать свадебный сад с церемониальным павильоном на 200 человек.

Кроме того, будет реконструирована причальная площадь в «Коломенском», а пешеходную часть набережной расширят.

На втором этапе благоустройства планируется обновить парк аттракционов и добавить функционала рекреационной зоне вблизи метро «Кленовый бульвар», а также пространствам около исторических объектов.